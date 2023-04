In bicicletta da Nora sino a Chia 

In bici da Nora sino a Chia per ammirare la bellezza del territorio costiero che si estende lungo la costa sud-occidentale dell’Isola. Una lunga pista ciclabile che parte da Pula per arrivare sino a Domus de Maria: le due perle turistiche della Sardegna meridionale saranno presto unite da un percorso ideato per gli amanti delle due ruote e per i tanti turisti che scelgono di visitare il territorio in sella a una bici. Il progetto, finanziato dalla Regione con un contributo di 700 mila euro, è solo il primo atto di un percorso ciclabile ben più ampio che punta a unire l’intera costa al capoluogo.

Il progetto

A studiare il tracciato, che non si estende solo a ridosso del mare ma attraversa anche la zona più a monte, è stata l’Arst: i lavori dovrebbero partire agli inizi del prossimo anno. Stefano Deidda, assessore all’Ambiente del Comune di Pula, reduce della conferenza di servizi che si è tenuta all’Arst, descrive i contorni del progetto: «Un parte del tracciato seguirà il Cammino di sant’Efisio che si sviluppa dalla vecchia strada di collegamento tra Villa San Pietro e Pula, e arriva sino a Nora. Il resto del percorso abbraccerà una serie di luoghi di assoluto pregio, che rivestono grande importanza sia dal punto di vista naturalistico che storico. Quando il percorso sarà completato, si potrà percorrere in sella a una bici la zona di Agumu, attraversando il rio Santa Margherita nei pressi del Flamingo, per poi arrivare nella zona in cui si trova l’hotel Is Morus, proseguire nell’entroterra a Is Nuraxeddus, e percorrere la bellissima strada romana che consente di ammirare dall’alto il mare tra Pula e Domus de Maria. Nell’ottica del potenziamento del turismo sostenibile, questa opera rappresenta un’occasione importante per il nostro territorio di avvicinare gli ospiti amanti delle passeggiate in bicicletta».

Le aspettative

Donatella Fa, assessora al Turismo, è certa che il percorso ciclabile diventerà un’attrazione importante per sportivi e viaggiatori ecologisti: «Questo progetto ci rende orgogliosi, siamo pronti a cogliere le opportunità che questa pista ciclabile potrà offrire. Quella di viaggiare in bici o a piedi alla scoperta dei cammini spirituali, sta diventando una forma di vacanza diffusa: per essere competitivi con le località turistiche nazionali ed europee è necessario mettersi al passo. Questo percorso ciclabile, che permette di conoscere la storia e la cultura del nostro territorio, sarà interessante anche per gli sportivi più allenati grazie alle varie altimetrie». Soddisfatto Davide Monni, assessore al Turismo di Domus de Maria: «La realizzazione della pista ciclabile avrà molteplici effetti positivi per il territorio di Chia, sia da un punto di vista turistico-economico, che di benessere psicologico. L’unico neo resta la consapevolezza di come i tempi per la realizzazione di opere così importanti non siano affatto brevi: ci auguriamo che il lavori comincino presto per riqualificare ulteriormente questa zona».