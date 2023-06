In bicicletta contro i tumori 

Le ragazze della Pink Flamingos fanno tappa a Lanusei nel consueto tour in giro per l’isola col fine di promuovere la prevenzione oncologica come stile di vita: non solo screening ma anche stili di vita salutari. Arrivate al Nostra Signora della Mercede in sella alla loro bicicletta, hanno colto l’occasione per supportare una raccolta fondi per acquistare un'apparecchiatura innovativa che previene la caduta dei capelli durante le terapie chemioterapiche, da donare a uno dei centri oncologici della Sardegna. A sostegno della causa, i proventi del Trofeo Città di Lanusei di oggi a San Cosimo, organizzato dall’associazione Emmedi, saranno devoluti all’associazione. Ad attendere le ragazze, tante donne che hanno condiviso il percorso, operatori della Asl, la Emmedi e i suoi piccoli ciclisti, l’associazione Iris, l’amministrazione comunale.

