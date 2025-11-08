In bicicletta alla scoperta delle spiagge 

In bicicletta partendo dai suggestivi vicoli di Calasetta sino alla spiaggia su cui si affaccia la torre sabauda per poi pedalare sino a scoprire le acque cristalline delle Saline. E poi ancora, in sella, sino alla meravigliosa Spiaggia grande aspettando che divemti realtà un percorso che permetterà di rendere ciclabile l’intera isola di Sant’Antioco.

Finanziamento

Un importante traguardo per la comunità calasettana: la Regione ha approvato e finanziato con un milione di euro il progetto di rigenerazione urbana presentato dall’amministrazione comunale. L’intervento, che punta a migliorare la qualità degli spazi pubblici e la mobilità sostenibile, si integra a quanto era già stato ottenuto dall’amministrazione precedente. Il progetto esecutivo appena finanziato prevede che si possa arrivare, in un percorso sicuro al ruparo dal traffico stradale che soprattutto in estate è molto intenso, fino a Spiaggia Grande, uno dei luoghi più frequentati e amati del litorale. Il tutto si inserisce in una più ampia visione di sviluppo sostenibile del territorio, che mira a rendere Calasetta più accogliente e vivibile, favorendo al tempo stesso il turismo e la sicurezza dei cittadini.

Il Comune

«Siamo particolarmente soddisfatti per questo importante riconoscimento da parte della Regione - commenta il sindaco Antonello Puggioni - si tratta di un risultato che premia la capacità di intercettare fondi destinati alla crescita del territorio. Ora potremo finalmente dare concretezza a opere attese da tempo, che miglioreranno la viabilità verso le spiagge e la fruibilità degli spazi urbani». L’amministrazione comunale ha già manifestato la volontà di estendere la pista ciclabile lungo tutto il tratto litoraneo, consentendo così di completare il giro dell’isola in bicicletta. I sentieri esistenti, già particolarmente battuti dagli amanti dello sport all’aria aperta, offrono scenari spettacolari fatti di panorami mozzafiato, con la possibilità di ammirare, nelle lunghe giornate estive, il sole che lentamente si immerge all’orizzonte. «Con questo finanziamento - ha concluso Puggioni - Calasetta compie un passo deciso verso una mobilità più verde e sostenibile, confermando l’attenzione per la tutela ambientale e la valorizzazione del territorio, e aprendo nuove opportunità per il turismo outdoor e la fruizione degli spazi naturali».

Stefano Garau

