In bici, ubriaco, sulla Carlo Felice 

Giornate movimentate lungo la Statale 131 tra cani abbandonati, ciclisti ubriachi e pure una ragazza che passeggiava a bordo strada. Ieri mattina invece un furgoncino ha preso fuoco nel giro di pochi secondi.

In bici sulla 131

Prima pedalava tranquillamente sulla Statale 131 poi, non contento, si è messo a saltare anche il guardrail. Così l’hanno trovato gli agenti della polizia stradale all’altezza del bivio per Oristano sud, precisamente al chilometro 84. La pattuglia è intervenuta sabato mattina dopo le numerose segnalazioni degli automobilisti che hanno chiamato il numero unico di emergenza 112 per denunciare appunto la presenza di una persona che pedalava sulla Carlo Felice. Non solo il 60enne pedalava in un tratto di strada extraurbana principale dove è vietato il transito di biciclette ma era anche ubriaco. Gli agenti della stradale di Oristano, dopo averlo bloccato, hanno chiamato «una persona di fiducia, affinché l’uomo venisse condotto presso la propria abitazione. Il soggetto è stato altresì sanzionato per le violazioni commesse», si legge in una nota della polizia.

Il pitbull

La mattinata di sabato è iniziata purtroppo con l’ennesimo ritrovamento, da parte delle pattuglie della polizia stradale, di un cane abbandonato in una cunetta della Statale 131. Gli agenti sono riusciti a recuperare e a salvare un cucciolo di pitbull, che si aggirava disorientato all’altezza del chilometro 90, poco più avanti del bivio per Fenosu. «L’episodio pone l’accento su una problematica purtroppo ricorrente anche sulle strade sarde: l’abbandono degli animali domestici. Il tempestivo intervento degli agenti della polizia stradale ha evitato che il povero animale, attraversando la carreggiata, mettesse in pericolo sè stesso e gli automobilisti», si legge in una nota della polizia. Gli agenti, una volta bloccato, hanno tranquillizzato il cane che è stato poi affidato alle cure di una guardia zoofila.

Ragazza a passeggio

Ma la giornata di sabato non è finita qui. Sempre al 112 infatti sono arrivate diverse telefonate da parte di automobilisti per segnalare la presenza di una giovane donna che, in stato confusionale, si aggirava a piedi sulla Statale sempre all’altezza del bivio per Oristano sud. In questo caso gli agenti dopo aver messo in sicurezza la ragazza, hanno chiamato il 118 e la donna è stata trasportata al pronto soccorso.

Le fiamme

Ieri mattina invece momenti di paura per un furgoncino che ha preso fuoco all’altezza dello svincolo per Terralba. Le due persone che viaggiavano sul mezzo visto il fumo e le fiamme hanno avuto la prontezza di accostare nella corsia di emergenza e sono riuscite a mettersi in salvo. Immediatamente è scattato l’allarme, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Oristano che hanno domato l’incendio e messo in sicurezza la zona. Sono intervenuti anche gli agenti della polizia stradale di Laconi, disagi alla circolazione.

