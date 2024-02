In bici tra la città e Punta Giglio 

Una lunga pista ciclabile che, dal lungomare Lido, consentirà di arrivare fino al Mase, il museo dedicato a Antoine de Saint-Exupéry, passando davanti alla laguna del Calich. Ma anche un comodo approdo per i turisti che arrivano dal mare, nell’ex moletto della Finanza, opportunamente allungato per accogliere le imbarcazioni autorizzate a operare in Area marina protetta. I lavori sono in corso per un importo di circa mezzo milione di euro.

Sono le due principali novità che caratterizzeranno l’estate 2024 del Parco di Porto Conte. «Una nuova stagione per l’ecomuseo del Parco – commenta il direttore Mariano Mariani - sempre più ricco di contenuti. Non solo mare e spiagge, ma tante opportunità per la fruizione». Il riferimento è anche ai visitatori della Grotta di Nettuno che, già dalla prossima stagione estiva, potranno compiere una sosta a Porto Conte, prima di rientrare nel porto di Alghero.Questo consentirà loro di scoprire, nella vicina Torre Nuova, l’esposizione dedicata all'autore de Il Piccolo Principe, un viaggio emozionale attraverso il racconto della vita e delle opere dello scrittore-aviatore che nei luoghi del Parco trascorse gli ultimi mesi della sua vita.Il molo verrà allungato di dodici metri per le motonavi che trasportano i passeggeri e le piccole barche delle guide turistiche. «In tutto una trentina di operatori, – conferma Mariano – che potranno attraccare al moletto e vendere i biglietti dell’ecomuseo».

In bici

Via terra, invece, si potrà arrivare in sella alle due ruote (per chi ce la fa) dopo aver percorso una ventina di chilometri in sicurezza. Il Parco sta eseguendo un lavoro di “ricucitura” tra le varie piste ciclabili che si interrompevano bruscamente lungo la provinciale. È quasi pronto il tracciato che da viale Primo Maggio, per esempio, si inoltra nei terreni di Maria Pia per poi sbucare all’altezza della laguna del Calich. Da qui i ciclisti potranno percorrere la pista dell’Arenosu fino a Maristella e Punta Giglio. «All’altezza della spiaggia delle Bombarde – prosegue il direttore del Parco – verrà realizzato un attraversamento sicuro lungo la 127bis che, una volta autorizzato da Anas, consentirà di mettere in comunicazione pista che corre sul lato dell’arteria fronte pineta Arenosu con il lato opposto».

