In bici tampona un’auto e sfonda il lunotto 

Duplice incidente stradale ieri a Monserrato con protagonisti due ciclisti. Uno è stato accompagnato in ospedale per precauzione con un codice giallo. Entrambi si sono scontrati con un’auto: niente di grave. I rilievi dei due incidenti sono stati effettuati dagli agenti della Polizia locale di Monserrato che hanno ricostruito la dinamica dell’accaduto.

Il primo incidente si è verificato verso le 10 in via San Gottardo: sono rimasti coinvolti un’auto e una bici pare per una mancata precedenza. Immediato l’intervento della Polizia locale che ha effettuato gli accertamenti del caso. Il ciclista è caduto a terra procurandosi solo qualche ematoma.

Il secondo incidente, quello più grave, è accaduto nella via Riu Mortu con un ciclista che ha tamponato un’auto, una Fiat Punto che lo precedeva. Il ciclista è finito contro il vetro posteriore sfondandolo. Caduto sull’asfalto è stato soccorso e accompagnato in ambulanza in ospedale in codice giallo. Aveva diverse ferite superficiali provocate anche dal vetro andato in frantumi. Fortunatamente niente di grave insomma.

Illeso il conducente dell’auto che viaggiava a velocità moderata. I Vigili urbani sono intervenuti anche in questo caso ricostruendo la dinamica dell’accaduto.

Nel periodo natalizio i controlli sulle strade saranno rafforzati anche dalla polizia locale.

