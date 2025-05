In bici sino al Sinis, al via i lavori 

Prima delle bici arriveranno le ruspe, anche dentro Cabras. Va avanti infatti il progetto per la realizzazione della pista ciclabile che collegherà il paese lagunare a San Giovanni di Sinis. A disposizione ci sono le risorse del Pnrr finanziate nell’abito del progetto “Ciclovia della Sardegna”.

Il vertice

Pochi giorni fa in Comune si è tenuto un nuovo incontro tra i rappresentanti dell’assessorato regionale dei Lavori pubblici, l’Arst, l’impresa esecutrice dell’intervento e la direzione dei lavori. Durante il vertice è stato annunciato quali sono le strade dove si eseguiranno i lavori che inizieranno entro l’estate.

La mappa

Nella cittadina il percorso sarà realizzato lungo le vie Leopardi, Sassari, Cavallotti, Roma e Peschiera, collegandosi da piazza Stagno alla pista ciclabile già esistente in viale Repubblica, «dal momento che non è tecnicamente possibile realizzare un tracciato completamente indipendente a causa della limitata disponibilità di spazio ridotti per la viabilità e della necessità di preservare le aree destinate alla sosta dei veicoli», si legge in una nota del Comune.

Nel tratto lungo via Tharros, in un’uscita dal paese, invece sono già in corso gli interventi di riqualificazione urbanistica. Il percorso poi si snoda da viale Repubblica attraversando il ponte in legno sul Rio Tanui, verso via Tharros. «Le due corsie ciclabili si snoderanno parallelamente all’asse della stradale e si uniranno con le opere in corso di esecuzione nel parco museale», precisano dal Municipio che ha già pubblicato gli espropri delle terre interessate dai lavori che devono terminare tra un anno.

Il sindaco

«Si tratta di un’infrastruttura di grande rilevanza – precisa Andrea Abis – Consentirà di realizzare una rete diretta di collegamento lento tra il museo e il sito archeologico di Tharros».

Percorso Phoenix addio

Rimane solo in balia ai vandali invece il percorso archeologico e naturalistico Phoenix: 12 chilometri di pali divelti, panchine rovesciate, erba alta e cartellonistica a pezzi. Sul progetto realizzato dalla Provincia con una spesa di circa 400mila euro e che sarebbe dovuto servire per andare a piedi o in bici da Torregrande a San Giovanni di Sinis, il sindaco è chiaro: «Non solo non è mai partito ma morirà così. Inutile nasconderci, si tratta di un progetto con un vizio di gestione. È impensabile far passare persone su aree concesse ad altri come sono gli spazi di lavoro dei pescatori».

