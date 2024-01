In bici sicuri, dal Lido al Calich 

Raggiungere in bicicletta il primo avamposto del Parco di Porto Conte, cioè la laguna del Calich, non sarà più una impresa. La pista ciclabile monca del lungomare, che finora ha lasciato per strada gli amanti della due ruote all’altezza dell’ospedale Marino, dove il tracciato si interrompe bruscamente, sarà presto collegata alla zona umida tramite una bretella tracciata all’interno dell’area sportiva di Maria Pia.

Pista e area di sosta

I lavori sono già stati affidati dal management del Parco: se ne sta occupando la società C.L.M. di Orosei con i circa 440mila euro reperiti dal Fondo Sviluppo e Coesione. Entro la primavera in sella si potrà arrivare dal lungomare fino alle sponde dello stagno, dove sono già presenti sentieri naturalistici e zone per l’osservazione faunistica e per lo svago. Prevista inoltre la realizzazione di una piccola area di sosta, su viale Burruni, nei pressi dell’accesso secondario del Palacongressi, funzionale alla fruizione dei sentieri naturali lungo la sponda del Calich e un collegamento (sempre attraverso un sentiero interno) ciclo-pedonale verso la litoranea per Fertilia.

Tra le opere allo studio anche la realizzazione di un attraversamento pedonale alla fine della pista ciclabile che corre parallela alla SS127bis verso Porto Conte, proprio all’altezza delle Bombarde, la spiaggia più gettonata da turisti e residenti.

Mobilità lenta

«L’intervento prevede delle opere funzionali a favorire la mobilità “lenta” attraverso la realizzazione di percorsi naturalistici e ciclabili di avvicinamento alla fruizione dell’area umida del Calich», spiegano dal Cda del Parco di Porto Conte che ha condiviso il progetto con l’Amministrazione comunale di Alghero. La bretella di collegamento sarà terminata a fine febbraio, sarà poi compito del comune proseguire con il completamento della viabilità di Maria Pia. Nei piani dell’ente la promozione dell’uso di biciclette, veicoli elettrici e monopattini per raggiungere le principali spiagge e i sentieri della laguna dove già sono disponibili tre percorsi naturalistici e due postazioni di birdwatching. Uno spazio pensato anche per attività ricreative con panche e tavoli per la sosta. Entro breve sarà più semplice e sicuro poterci arrivare pedalando.

RIPRODUZIONE RISERVATA