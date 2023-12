In bici per scoprire monumenti e chiese 

La pioggia di ieri non ha fermato l’iniziativa Bici in città, organizzata dall’associazione culturale e ricreativa Sette note e più. In tanti, in sella alla loro bicicletta, hanno partecipato al tour guidato nei principali siti della città .

Diverse le tappe effettuate dopo la partenza da piazza Santa Maria: Santa Maria di Cepola, Sa dom’e Farra, chiesa di San Benedetto, Casa Su Idanu, Is Argiolas, Su Grifoni Mannu, chiesa di Sant’Efisio, cantine Fois, ex convento dei cappuccini e Casa Olla dove c’è stato un percorso sensoriale.

È stata l’occasione per scoprire la storia e le curiosità dei vari siti. L’iniziativa di Cittadinanza Attiva Oikos, Seguimi Asd, centri commerciali naturali La via del mare e via Porcu, Via, Fondazione Sportcity è stata in forse fino all’ultimo per via del maltempo che ha costretto ad annullare le iniziative previste in serata. (g. da.)

