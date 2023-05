Stamattina il paese si riempirà di due ruote: i masesi ricorderanno “maestra Valeria” con “Biciclettata per Elmas”. Previsto per domenica scorsa e rimandato a causa del maltempo, l'evento è stato organizzato dai familiari di Valeria Erdas, scomparsa a maggio del 2021 a soli 60 anni. Una maestra elementare amatissima in paese, ideatrice di questa manifestazione che si svolse dal 2005 al 2011. L'appuntamento è per le 9.30 davanti al Municipio. (c. m.)

RIPRODUZIONE RISERVATA