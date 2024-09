In bici per Gigi Riva, grande festa all’arrivo 

L’arrivo in piazza Europa non è stato soltanto un momento di ristoro. Di più. La carovana di quindici ciclisti è stata accolta da Daniela Falconi, la sindaca di Fonni. Gigi Riva negli anni Settanta frequentava la discoteca Quien Sabe, a quei tempi locale in voga in Barbagia. Proprio qui Rombo di tuono si precipitava dopo le partite casalinghe per evadere dalla routine quotidiana che profumava di pallone e riflettori. La tappa intermedia di ieri, prima dell’arrivo serale a Laconi, è stato un conviviale ristoro a base di prodotti tipici e l’occasione per raccontare qualche aneddoto dell’epoca. Una domenica al Quien Sabe, l’icona del calcio azzurro e rossoblù andò in compagnia di alcuni giocatori del Torino, suoi compagni di nazionale, che nelle ore precedenti aveva sfidato con il suo Cagliari. Loro erano diretti a Olbia, ma prima trascorsero una serata divertente nella discoteca dove, tempo dopo, si esibirono anche Zucchero e Ivana Spagna. Il locale notturno insisteva a pochi metri da piazza Europa in cui la sindaca e i suoi collaboratori hanno allestito il banchetto. La “Ciclopedalata di Gigi Riva”, mille chilometri in tutto, è partita sabato scorso da Leggiuno, paese alle porte di Varese che diede i Natali a Riva, e proseguirà oggi verso Cagliari. L’arrivo della carovana è previsto per mezzogiorno e mezzo allo stadio Amsicora. (ro. se.)