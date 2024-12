In bici o a piedi dal centro alla stazione 

Ci sono 1,8 milioni di euro da spendere per rendere Assemini ancor più a misura di pedoni e ciclisti. Il finanziamento è regionale e il Comune di Assemini lo vuole investire per collegare l’incrocio tra le vie Sardegna e Cagliari, in piano centro, con la stazione ferroviaria centrale, passando per il popoloso quartiere che circonda via Coghe.

Il progetto

Nonostante ad Assemini siano presenti tre stazioni, la zona più densamente popolata della città è anche la meno servita della linea Cagliari-Decimomannu. Per ovviare a questo problema già 10 anni fa era stato conferito l’incarico di progettazione esecutiva dei nuovi percorsi pedonali e ciclabili dall’incrocio (diventato nel frattempo una rotonda) tra via Sardegna e via Cagliari alla fermata metropolitana “Assemini” di via Trento da una parte e di via Asproni dall’altra.

Il percorso

La realizzazione dei nuovi percorsi, possibile grazie all’adeguamento del sottopasso “San Cristoforo”, garantirà un collegamento efficace e funzionale e promuoverà l’utilizzo di bici e mezzi pubblici. In particolare saranno coinvolte le vie Coghe (in entrambi i lati della ferrovia collegati con un sottopassaggio), San Cristoforo, Cagliari per poi diramarsi in corso Europa (compresa l’area attorno al Palazzo comunale) e in via II Agosto 1980. La parte del progetto che prevede interventi nelle vie Asproni e Pintus e la messa in comunicazione di via Coghe con la fermata centrale, sfruttando dei terreni non edificati paralleli alla stessa linea ferroviaria e a via Pintus, verrà rivista e adeguata alle nuove esigenze insieme al futuro progettista.

Ma non solo: con il progetto si risolverà la problematica connessione tra via Coghe e via Spano, alla cui congiunzione la carreggiata si restringe, e verranno rimossi i corpi ascensore presenti, ma non funzionanti, nel sottopasso “San Cristoforo”. Quest’ultimo verrà completamente riqualificato e dotato di una pendenza adeguata sia alle due ruote che ai pedoni.

L’avvio

«Il Comune ha a disposizione un finanziamento della Regione già da tanti anni - ha dichiarato l’assessora ai Lavori pubblici Alessia Meloni - e a breve il nuovo responsabile del settore Lavori pubblici rimetterà mano a un progetto nato un decennio fa, con il riavvio della fase progettuale prima e di quella esecutiva poi».

L’opera è finalizzata alla realizzazione di una lunga rampa ciclo-pedonale che connetta i due tratti di via Coghe: «Per la nostra amministrazione è un’opera strategica ed è tra le tante priorità che portiamo avanti», chiude Meloni.

