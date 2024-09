In bici nei luoghi di Riva da Leggiuno a Cagliari 

È la Barbagia, con i 123,8 km della Benetutti-Fonni-Laconi, la protagonista della 7ª tappa della “Ciclopedalata sulle strade di Gigi Riva”. Quella Barbagia in cui “Rombo di tuono” si rifugiava spesso, per rilassarsi e godersi gli amati “spuntini” lontano dai riflettori, e in cui era sempre il benvenuto.

Il viaggio

La Barbagia in cui la carovana del cicloviaggio ideato dal giornalista dell’Unione Sarda Carlo Alberto Melis per omaggiare il grande campione di calcio nell’anno della scomparsa, avvenuta lo scorso 22 gennaio a Cagliari, e dell’ottantesimo anniversario della nascita, che cadrà il 7 novembre, è arrivata ieri da Olbia. E da cui ripartirà oggi verso Cagliari, dove allo stadio Amsicora, teatro dell’impresa più iconica di Riva, lo scudetto vinto dal Cagliari anche e soprattutto grazie ai suoi gol il 12 aprile del 1970, taglierà il traguardo definitivo dopo aver percorso otto tappe e oltre mille km. Organizzata dall’Associazione culturale Pedalando nella Storia-Maurice Garin del medico romano Andrea Perugini, che guida il gruppo, la pedalata è partita sabato da Leggiuno, paese natale del bomber azzurro, per attraversare l’Italia toccando i luoghi cari a Riva.

«A Legnano, dove Riva giocò la prima stagione da professionista prima di approdare in Sardegna, l’A.C. Legnano ci ha donato la maglia numero 11 di Gigi», racconta Melis, intercettato ieri tra Olbia e Benetutti. «A Coverciano, al Centro tecnico federale, abbiamo visitato il Museo del calcio che racconta la leggenda azzurra, di cui Riva, capocannoniere ancora oggi con 35 reti in 42 partite, in meno di 10 anni in Nazionale, è parte integrante. Là sono venuti a salutarci Mario Beretta e Alex Del Piero, impegnati in un corso. Ma prima ancora a Pontremoli», aggiunge il giornalista cagliaritano, «avevamo ricevuto la telefonata di Ricky Albertosi: ci ha detto scherzando che se si fosse sentito più in forma si sarebbe unito a noi. La sua chiamata è stata un’iniezione di entusiasmo dopo giornate difficili, con salite, molta pioggia e l’impegnativo attraversamento dell’Appennino per il passo del Cisa». Da Firenze la pedalata ha raggiunto Livorno mercoledì sera per prendere il traghetto per Olbia, da dove ieri è partita la sesta tappa del tour, prima delle tre sarde. Oltreché dal sole e da temperature estive, lo sbarco sull’Isola è stato celebrato dalla SC Terranova Fancello Cicli.

Nell’Isola

«A Olbia abbiamo ricevuto la calorosa accoglienza della società ciclistica più antica della Sardegna, che è venuta a salutarci al Municipio, da dove siamo partiti per Benetutti, e ci ha fatto “scortare” da cinque cicloamatori fino a Padru», racconta Melis, «adesso ci aspetta la tappa barbaricina, che rievoca una delle abitudini più amate di Gigi Riva: gli spuntini con i pastori locali. Infine, domani, tra le 12.30 e le 13, è previsto l’arrivo a Cagliari. Intanto, la carovana è passata dai 6 cicloamatori, che eravamo al via di Leggiuno-Varese, a 15, con diverse persone che gravitano intorno all’associazione Pedalando nella storia, il tandem formato dal bresciano Bruno e dal calabrese Lorenzo, non vedente, e il grande veterano delle due ruote, il mio amico Enzo Pascalis, il più esperto di tutti con i suoi 71 anni, che si è unito a noi a Olbia».

Previsto in un’unica edizione, il cicloviaggio, raccontato da Melis in un diario quotidiano su unionesarda.it, si chiuderà, dunque, domani a Cagliari, a conclusione della Laconi-Cagliari di 105 km, con l’arrivo all’Amsicora e la visita alla tomba di Riva.

