In bici in Marocco più veloci del tumore 

Un viaggio-avventura interamente ispirato alle donne e al loro coraggio, in particolare a quelle che hanno fronteggiato la lotta contro un tumore. Per arrivare al traguardo, le partecipanti hanno dovuto superare un’agevole zona comfort, spingendosi fuori dagli abituali confini. La straordinaria bellezza dei paesaggi maghrebini e la natura incontaminata, insieme alla tradizionale ospitalità della gente del posto, hanno reso più gradevole questo tour sulle due ruote. Le protagoniste e i componenti della spedizione hanno pedalato per 460 km, in completa autonomia alimentare e logistica, dormendo in piccoli ostelli, in un caso anche in un accampamento berbero ai confini del deserto, incontrati di passaggio, mangiando i cibi locali e condividendo con la popolazione rurale diversi momenti di quotidianità familiare. Un’esperienza che è andata ben oltre l’enorme fatica e i numerosi disagi, mostrando tanto spirito di adattamento e una grande forza di gruppo.

Nato da un’idea di Michele Marongiu, appassionato di ultracycling e amante dei viaggi avventura in bicicletta, il progetto si è concretizzato grazie anche all’impegno e al coinvolgimento di figure professionali di primissimo livello nel campo medico-sportivo (Marco Scorcu, responsabile di Medicina dello sport della Assl di Cagliari e responsabile sanitario del Cagliari Calcio, con la sua equipe; Rita Nonnis, chirurga senologa dell’Aou di Sassari; Claudia Collu, biologa e nutrizionista della spedizione ), nel campo tecnico-atletico (il coach Antonio Marino, l’esploratore estremo Maurizio Doro e lo stesso Michele Marongiu) assieme a Pierandrea Maxia esperto in comunicazione e tecnico di riprese video, che ha immortalato questa straordinaria prova di resistenza, e infine con il supporto di importanti aziende e l’accreditamento di autorevoli associazioni e il patrocinio del Comune di Cagliari e della Regione.

Tre donne. Tre ex pazienti oncologiche che hanno combattuto e superato una delle sfide più ardue che potessero capitare loro. E il desiderio di dimostrare a se stesse, prima ancora che al mondo, che altre sfide a quel punto erano alla loro portata. Daniela Tocco , Donatella Mereu e Paola Zonza (all’inizio erano in quattro ma, durante la preparazione, Daniela Valdes ha dovuto rinunciare per motivi personali) hanno accolto la proposta di Acentro per il Sociale di partecipare alla “Marocco Expedition Women Challenge”, un raid in mountain bike che, dopo un adeguato addestramento tecnico e una meticolosa preparazione atletica, le ha viste percorrere piste e sentieri del profondo Marocco, dalle montagne al deserto, attraversando piccoli villaggi e remoti insediamenti di popolazioni berbere: partite dalla catena montuosa dell’Alto Atlante, transitate sul massiccio vulcanico del Jebel Saghro per finire nella famosa Draa Valley. Una spedizione pensata per dare prova che, così come nella vita, anche nello sport, l’impossibile diventa possibile se si hanno determinazione e coraggio.

Il team

La grande sfida

Il video

Il docufilm che racconta l’avventura ha un solo obiettivo: motivare tutte le donne, in particolare quelle che affrontano o dovranno affrontare percorsi di vita molto difficili. Il videomaker Pierandrea Mascia ha basato tutti gli elementi narrativi ed espressivi sul vissuto delle partecipanti. Il giornalista cagliaritano Giorgio Porrà, uno degli uomini di punta di Sky Sport, ha prestato il suo volto per fare da filo conduttore della trama: la sua presenza è particolarmente significativa e perfettamente in linea con il progetto, in quanto egli stesso ha dovuto combattere contro un tumore molto aggressivo.

