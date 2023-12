In bici fra rischi e proteste 

La pista ciclabile è più adatta ai pedoni che alle bici. Pendenze estreme, pericoli, mancanza di un divisore. A un paio di mesi dall’apertura sono ben evidenti i limiti di un progetto, spesso contestato. La maggior parte dei cittadini si è sempre opposta alla realizzazione anche perché si prevedeva una strada a senso unico in salita: un grosso problema per i residenti (ma non solo) che si sarebbero trovati costretti a scendere dall'area di Farcana in una strada trincea e nella stagione invernale spesso ghiacciata.

Il progetto

Su richiesta dei cittadini e del comitato Monte Ortobene ultima spiaggia, il Comune cambia idea: resta il doppio senso di marcia su ambedue le strade che portano in cima e ai luoghi di interesse del Monte. Tutto risolto? Niente affatto. La ciclovia riduce notevolmente lo spazio dei veicoli che, percorrendo i due sensi di marcia, si spostano verso la pista per mancanza di spazio con grossi rischi per ciclisti e vetture. «È molto pericoloso – sostiene Loredana Belloi, del bar Ale B in cima al Monte, a nome dei residenti –Chi abita o lavora qui percorre quella strada minimo quattro volte al giorno mettendo a rischio la nostra vita, quella dei ciclisti e dei pedoni. I ciclisti preferiscono salire dalla strada di Farcana (dove la pista ciclabile non c'è) perché nella ciclovia sono troppi i punti in pendenza, faticosi e impraticabili; mentre la ciclovia è utilizzata quasi esclusivamente dai pedoni. Alcuni sostengono che la pista non sia stata ancora collaudata e si sarebbe dovuto bloccare almeno il traffico dei ciclisti. Se dovesse succedere qualcosa di chi è la responsabilità?».

Le criticità

«La strada ora è più stretta, in auto si prendono tutte le buche, alcune rattoppate col cemento – aggiunge - La pista si sporca di terriccio e i pochi ciclisti si spostano sulla strada. Nella salita di Farcana non viene messo il sale per il ghiaccio, se dovessero fare un senso unico saremmo imprigionati. Vogliamo una pista ciclabile al Monte a patto che sia a bordo strada (com'era previsto) con allargamento laterale». Il presidente del Comitato Monte Ortobene ultima spiaggia, Antonio Costa afferma: «È una pista pedonale, di ciclisti se ne vedono pochi. Bisogna prestare più attenzione alle velocità e alla segnaletica, siamo contenti sia rimasto il doppio senso di marcia». Sulla stessa linea anche il gestore del nuovo bar del monte Graziano Corda: «Ottimo risultato quello di lasciare il doppio senso. Al momento la pista non ha portato benefici economici sulle attività o attrazioni, ma siamo in inverno. Attendiamo l'estate». A parte la segnaletica stradale nulla tutela i ciclisti dalle auto. «Nessun new jersey, solo limiti di velocità e cartellonistica», afferma decisa l'assessora con delega al Monte Ortobene Valeria Romagna.

RIPRODUZIONE RISERVATA