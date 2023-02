In bici fino al mare di Planargia 

Gli operai dell’impresa ogliastrina hanno posato i primi picchetti nei giorni scorsi. Anteprima dell’apertura del cantiere per il secondo lotto di realizzazione della pista ciclabile dal polo sportivo di Circillai alla spiaggia di Planargia. Il terzo stralcio è un affare da un milione di euro (l’importo offerto è di 549 mila euro per effetto di un ribasso del 25,25 per cento). Esprime soddisfazione il sindaco, Ivan Mameli, 37 anni. «La Regione ha premiato il nostro progetto di valorizzazione di una parte del litorale sino a oggi lasciata a sé stessa. L’opera del valore di un milione di euro - ha dichiarato il primo cittadino - garantirà di preservare è visitare agevolmente una delle aree più belle della costa orientale della Sardegna. Un progetto senza precedenti. Entro marzo verrà effettuata anche la gara d’appalto della litoranea Torre-Bucca ‘e strumpu, opera da 2 milioni di euro». (ro. se.)

