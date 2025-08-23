VaiOnline
Tortolì.
In bici fino a Girasole, si intravede il traguardo 

Dopo anni d’attesa, è definitivo il progetto per il completamento della pista ciclabile tra Tortolì e Girasole. L’approvazione, avvenuta nell’ultima seduta della Giunta Ladu, è l’ultima procedura prima del bando di gara. È il tronco da 1,7 milioni di euro relativo esclusivamente al tratto fra i due paesi, una costola del maxi progetto per la pista fino a Santa Maria Navarrese. Il cui costo finale si aggira sui 6 milioni di euro. Ma in cassa l’Unione dei Comuni della Valle del Pardu e dei Tacchi, stazione appaltante, ne custodisce appena 1,7 milioni, ossia la cifra per il lavoro che verrà realizzato nel futuro prossimo. Risorse insufficienti per vedere del tutto concluso il tratto Tortolì-Santa Maria Navarrese. Spetterà ai sindaci dei centri attraversati dall’opera andare in missione a Cagliari a raccattare denari freschi. A più di sette anni dalla stipula della convenzione dell’accordo di programma quadro “Ogliastra, percorsi di lunga vita”, la procedura attende la vera e propria svolta. Dopo l’approvazione del progetto (marzo 2021), l’Unione dei Comuni della Valle del Pardu e dei Tacchi ha affidato a un professionista di Nuoro l’intervento per le analisi geologiche dell’area in cui è destinato a sorgere il tracciato. Il percorso ciclabile di 7 chilometri è l’ambizione infrastrutturale per collegare Tortolì e Santa Maria Navarrese, attraversando gli abitati di Girasole e Lotzorai. (ro. se.)

