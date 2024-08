In bici e a piedi in sicurezza lungo la costa 

In bici o a piedi da Maddalena spiaggia sino a Frutti d’Oro 2 senza attraversare la Strada statale 195: tutto pronto per l’inizio dei lavori per la realizzazione del progetto che rivoluzionerà la mobilità delle zone residenziali sulla costa di Capoterra. Il cantiere aprirà i battenti dopo Ferragosto. L’opera – finanziata grazie ai fondi del Piano urbano integrato ottenuti dalla Città metropolitana – dovrà essere consegnata e collaudata entro il mese di marzo del 2026.

«Opera fondamentale»

Silvia Sorgia, vice sindaca e assessora ai Lavori pubblici e alla Coesione territoriale sottolinea l’importanza della pista ciclopedonale che permetterà ai residenti di spostarsi lungo il tratto costiero evitando il traffico dell’arteria sulcitana: «Sarà un’opera fondamentale per il nostro territorio. Finalmente chi si sposta in bici o a piedi non dovrà affrontare la pericolosità della Strada statale 195 ma potrà farlo utilizzando un percorso che costeggia il mare. Come richiesto dalla Regione, verranno utilizzati materiali ecologici e come colore è stato scelto il beige: inoltre, l’intero percorso verrà accompagnato dalla presenza di alberi». Con i lavori verrà sistemata anche la strada sterrata di Su Loi.

Sorgia rimarca il grande lavoro degli uffici comunali nella fase di pianificazione, e sottolinea come la pista ciclopedonale che metterà in comunicazione le zone residenziali di Maddalena spiaggia, lottizzazione Picciau, Frutti d’Oro 1 e 2 sia un’opera strategica per il territorio: «Non appena l’opera verrà completata turisti e residenti potranno spostarsi lungo la costa in maniera sicura e veloce, questo progetto punta a raggiungere una mobilità sempre più sostenibile».

«Salto di qualità»

Dai banchi della minoranza, il capogruppo del Partito democratico Efisio De Muru ricorda come il processo di trasformare Capoterra in una città sempre più a misura d’uomo sia cominciato vent’anni fa sotto l’amministrazione dell’allora sindaco Giorgio Marongiu: «Ero assessore ai Lavori pubblici all’epoca. Ricordo i progetti per realizzare le prime piste ciclabili. Un percorso proseguito negli anni che ha dato al nostro territorio diversi spazi dedicati a chi utilizza la bicicletta per spostarsi da una zona all’altra del nostro territorio».

«Il progetto di unire Maddalena spiaggia a Frutti d’Oro – aggiunge De Muru – è molto importante e di sicuro permetterà di fare un salto di qualità alla zona a mare di Capoterra».

«Percorso urbano»

Per un progetto che sta per decollare, c’è però un problema ancora non risolto che non fa dormire sonni tranquilli a chi, a piedi, percorre il tratto della Sulcitana da Rio San Girolamo a Su Loi. «Con l’avvento della nuova strada – dice De Muru – l’auspicio è che l’Anas decida di declassare a percorso urbano l’attuale tracciato. Nel frattempo però è necessario metterlo in sicurezza per i tanti pedoni che ogni giorno lo attraversano».

