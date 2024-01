In bici da Terramaini a via Riu Mortu 

Un attraversamento ciclopedonale rialzato collegherà le piste ciclabili di Monserrato con quelle di Selargius e Cagliari. Sarà regolato da un semaforo a chiamata. Il progetto di congiunzione delle ciclabili esistenti dei tre Comuni – e che prevede anche la realizzazione di ulteriori tratti – è della Città Metropolitana, che può contare su un finanziamento di 800 mila euro del Ministero dei Trasporti. Nell’ultimo tratto di via Riu Mortu - lo stradone che si congiunge alla rotonda di Is Pontis Paris e che è oggetto dell’intervento in questione per quanto riguarda il territorio di Monserrato – verrà realizzato un marciapiede con pista ciclabile e, appunto, l’attraversamento.

Lavori vicini

Sono in corso delle modifiche al progetto complessivo richieste dalle associazioni e dai Comuni in seguito alla consultazione indetta dalla Città Metropolitana a giugno dell’anno scorso. Una volta apportate, poi ci saranno i passi successivi che porteranno all’inizio dei lavori. La pista ciclabile di Monserrato partirà dalla parte del parco di Terramaini, passerà dietro il campo sportivo della Ferrini per poi continuare nello stradone di via Riu Mortu. «Poi si congiungerà al primo tratto della via, quello dopo la grande rotonda vicino al bar. Qui interverremo come amministrazione comunale con il rifacimento dei marciapiedi e delle piste ciclabili esistenti grazie a fondi Pnrr disponibili», spiega il sindaco Tomaso Locci. Lunedì scorso c’è stata una conferenza di servizi alla quale ha partecipato il Comune: «Ci auguriamo che nel giro di pochi mesi possano partire i lavori. Quando c’è sinergia tra i Comuni si raggiungono ottimi risultati», dichiara il primo cittadino.

I commenti

Anche la Fiab Cagliari si dice contenta: «Riteniamo positivo che anche il comune di Monserrato abbia aderito alla rammagliatura ciclabile che la città metropolitana sta portando avanti con un progetto per favorire la continuità ciclabile, specialmente nel nodo più critico che è quello di Is Pontis Paris», dichiara il presidente dell’associazione dei ciclisti Virgilio Scanu. Anche da parte dell’opposizione in Consiglio comunale c’è soddisfazione. Il gruppo Pauli Monserrato-La Svolta, insieme al Movimento 5 Stelle, prima di Natale avevano preparato un’interpellanza chiedendo se il Comune intendesse partecipare al progetto. «Siamo contenti che finalmente l’amministrazione comunale abbia dato il proprio assenso ad un’iniziativa importante per la nostra città», affermano i consiglieri Andrea Zucca, Valentina Picciau e Massimiliano Cao (quest’ultimo è rappresentante del M5S in Consiglio). «Temevamo che alla penultima conferenza di servizi ci potesse essere un diniego da parte della Giunta, che rischiava di bloccare tutto. Insieme a Fiab ci siamo battuti. Quindi ben venga. Ora aspettiamo che venga realizzato. Quello che ci dispiace però è che non sia mai stato portato nella commissione competente ed in aula. Ma siamo contenti dell'adesione all'iniziativa».

RIPRODUZIONE RISERVATA