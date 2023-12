In bici da Molentargius al Simbirizzi 

Quartucciu punta a essere sempre più green e sostenibile: i polmoni verdi crescono ben inseriti nel contesto urbano. E ora, ruspe e operai sono pronti a entrare in azione per far rinascere il rio Is Cungiaus e realizzare intorno a esso il parco Lineare. Un progetto da oltre tre milioni di euro approvato all’unanimità dal Consiglio comunale la scorsa settimana che darà una nuova immagine a più di un chilometro dell’area incastrata tra via Quartu e la strada statale 554.

Prime opere

«Per portare a compimento l’opera abbiamo dovuto approvare la variante al piano urbanistico comunale vigente», ha detto l’assessore ai lavori pubblici, Walter Caredda. «Il quadro economico generale del primo e secondo stralcio funzionale del progetto di fattibilità tecnica economica è di 7,3 milioni di euro, ma al momento possiamo realizzare solo il primo stralcio con un finanziamento da 3,2 milioni che già disponiamo».L’intervento prevede la riqualificazione del Rio Is Cungiaus e delle aree limitrofe attraverso il rinnovamento della viabilità carrabile e ciclopedonale con opere infrastrutturali per potenziare e integrare il canale al comparto urbano.

In trasformazione

«In questo modo la nostra città si potrà confrontare da un lato con la propria dimensione locale, interessata negli ultimi decenni da varie trasformazioni legate alla nascita di nuovi quartieri, dall’altro con la dimensione metropolitana, accogliendo parte della domanda abitativa e alcuni elementi del sistema dell’intrattenimento, come la presenza del centro commerciale. Questo ha fatto sì che la città sia diventata uno spazio da attraversare ma non da vivere, generando, di fatto, flussi che causano problemi di vivibilità urbana», ha aggiunto il sindaco Pietro Pisu.Per riqualificarla verrà dunque creato uno spazio verde tra il tessuto urbano storico e le nuove lottizzazioni che nasceranno sull’altra sponda del rio.

Sport e chiosco

Ci sarà una rete di piste ciclo-pedonali, realizzata in sinergia con i Comuni limitrofi, che attraverso il Parco congiungono le aree umide del Molentargius e del Simbirizzi e, seguendo il corso del fiume, si collegheranno con il Monte dei Sette Fratelli. Ma ci saranno anche spazi dedicati alla socialità e allo sport da praticare all’aria aperta. Sono previsti infatti campi polifunzionali con attrezzature sportive, un chiosco bar e una serie di panchine da posizionare sotto gli alberi.

