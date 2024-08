In bici con la droga nello zaino: un anno allo spacciatore 

Era incensurato, ma il giudice è stato ugualmente severo nei confronti di un 32enne che la polizia aveva arrestato per detenzione di droga a fine di spaccio. Per Alessio Roda, 32 anni, residente a San Sperate, la condanna al processo per direttissima per il suo primo reato è di un anno di reclusione (con la condizionale, quindi è stato subito scarcerato) e tremila euro di multa.

Gli agenti della Squadra volante l’hanno notato sabato notte mentre, in sella a una bicicletta e con uno zaino sulle spalle, pedalava in viale Elmas. Roda li ha visti e ha raggiunto un bar poco distante, ha parcheggiato la bicicletta e nascosto lo zaino sotto un’auto in sosta, poi si è seduto a un tavolino tra gli altri clienti.

I poliziotti hanno subito recuperato lo zaino, dove hanno trovato 110 grammi di marijuana, 45 di hascisc e un bilancino di precisione, mentre nel portafogli c’erano 420 euro in banconote di piccolo taglio. Assieme al cane antidroga Pessi messo a disposizione dalla Guardia di finanza, gli agenti coordinati dal dirigente Massimo Imbimbo hanno perquisito la sua casa. Tra la droga che aveva con sé e quella a domicilio, a Roda sono stati sequestrati 185 grammi di marijuana e ottanta di hascisc. Il denaro, complessivamente 520 euro in contanti, è stato sequestrato perché ritenuto il frutto dell’attività di spaccio dello stupefacente.

A quel punto, il giovane è stato rinchiuso in una camera di sicurezza della Questura e ieri mattina è comparso di fronte al giudice per il processo con rito direttissimo. Il magistrato ha dapprima convalidato l’arresto e poi ha emesso la sentenza con la condanna a un anno con la condizionale e tremila euro di multa nei confronti del 32enne incensurato.

