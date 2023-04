In bici a caccia di plastica 

Attualmente è in corso la catalogazione dei rifiuti, con l’individuazione della loro provenienza. Gli oggetti più bizzarri sono raccontati sulla pagina Facebook “Restituiti dal mare”. Sono principalmente bottiglie, flaconi e contenitori per alimenti ma anche tanti giocattoli, medicine, accendini, mollette, persino puntali di ombrellone e circa 15 chili di piccoli pezzi colorati.

Fare sport all’aria aperta in sella alla mountain bike, pedalando fino alle spiagge a pochi chilometri da Marrubiu, non fermandosi solo ad ammirare la bellezza del paesaggio ma raccogliendo anche tutti i rifiuti lasciati dagli incivili.

È la lezione di un’associazione sportiva di Marrubiu, Ossidiana Bike, l’unica del Terralbese che ha nel suo programma un laboratorio di educazione ambientale. Il corso, aperto alle due classi di bambini e ragazzi iscritti alla società, è attivo da un anno ed è curato dal direttore della scuola di ciclismo, Giorgio Spiga.

La raccolta

«In un anno abbiamo organizzato 16 giornate di raccolta nella marina di Arborea, riempiendo complessivamente 120 sacchi di rifiuti, che abbiamo differenziato per lo smaltimento – sottolinea Spiga – Abbiamo lavato alcuni oggetti e li abbiamo tenuti per il laboratorio».

Attualmente è in corso la catalogazione dei rifiuti, con l’individuazione della loro provenienza. Gli oggetti più bizzarri sono raccontati sulla pagina Facebook “Restituiti dal mare”. Sono principalmente bottiglie, flaconi e contenitori per alimenti ma anche tanti giocattoli, medicine, accendini, mollette, persino puntali di ombrellone e circa 15 chili di piccoli pezzi colorati.

La mostra

Quando verrà completata la catalogazione, i ragazzi di Ossidiana Bike allestiranno una mostra al Centro ambientale della marina di Arborea, che si potrà visitare in estate. «I ragazzi sono molto motivati, soprattutto i più piccoli, che vanno al mare con i genitori per raccogliere rifiuti. A loro si insegna la tutela dell’ambiente attraverso il gioco», afferma Spiga.

Tra le attività del corso c’è infatti la creazione di composizioni artistiche. «Con quattro parti di rifiuti abbiamo realizzato una balena, che abbiamo donato alla sindaca di Arborea, Manuela Pintus, durante un incontro», prosegue il racconto Spiga.

L’attività

Il laboratorio di educazione ambientale viene svolto in alternativa alle giornate di allenamenti settimanali nel circuito dell’impianto sportivo e nel percorso allestito a Zuradili. Gli allievi sono suddivisi per età, spiega il presidente di Ossidiana Bike, Antonio Coni: «C’è il gruppo dei bambini dai 6 fino ai 12 anni e quello dei ragazzi dai 13 ai 18. I più grandi fanno attività agonistica e ora sono impegnati con i campionati di cross country, mentre i bambini partecipano a piccole competizioni nei paesi più vicini». Come anticipa il presidente, il corso estivo dei bambini si concluderà con la tradizionale “Sartiglia in bicicletta”, in programma alla pineta di Arborea. Fa parte di Ossidiana Bike anche un gruppo di adulti che ha aiutato i ragazzi a raccogliere gli oggetti.

