«In bicamerale saranno ascoltati tutti i ministri»  

Nelle prossime settimane, la commissione bicamerale per l’Insularità ascolterà tutti i ministri del Governo. L’obiettivo, ha spiegato uno dei componenti, il deputato della Lega Dario Giagoni, è quello di «comprendere le strade e le strategie che intendono percorrere tenendo in considerazione il comma 6 dell’articolo 119 della Costituzione dove è inserito il principio di insularità».

Il confronto

Ieri, intanto, in bicamerale sono stati auditi i sindacati regionali Cgil, Cisl e Uil nell’ambito dell’indagine per individuare gli svantaggi e le relative misure di contrasto. In particolare, tra le richieste avanzate dalla Cgil ci sono quelle di «quadruplicare le risorse per la continuità, ridefinire una Zes specifica per la Sardegna, dedicare un fondo congiunto Stato-Regione per l’attuazione del principio di Insularità». «Siamo certi che le risorse per abbattere gli svantaggi legati all’insularità, circa nove miliardi sulle spalle dei sardi, siano nella disponibilità del governo e debbano essere reperite anche rivedendo capitoli di spesa previsti per opere controverse e di dubbia utilità, come ad esempio il ponte sullo Stretto», ha dichiarato il segretario Fausto Durante.

RIPRODUZIONE RISERVATA