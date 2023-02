In biblioteca una mostra di opere dei bambini 

Nella biblioteca comunale di Suelli è allestita la mostra di illustrazione promossa dall’associazione “Lughenè” e rivolta a bambini delle scuole dell’infanzia e primaria, a studenti della scuola secondaria di primo grado, insegnanti e bibliotecari.

L’iniziativa è inserita nel progetto di promozione della lettura “L'arte di raccontare con le immagini” che comprende la mostra dedicata all’illustratore Maurizio Quarello (con le visite guidate rivolte alle scolaresche che si concluderanno oggi), i laboratori di scrittura creativa e i laboratori artistici ispirati ai libri in mostra: illustrazione, collage, cartotecnica, costruzione, teatro delle ombre, quadri tridimensionali.

L’obiettivo del progetto è promuovere la lettura, diffondere la cultura, avviare all’arte attraverso l’albo illustrato di qualità, favorire l’accrescimento personale e sensibilizzare su temi di attualità.

La mostra è dedicata a Maurizio Quarello, illustratore nato nel 1974 a Torino. Il suo primo libro illustrato, intitolato “Babau cerca casa”, è stato premiato in Italia come miglior libro illustrato dell’anno. Da allora ha pubblicato circa 40 libri, in 21 Paesi di 5 continenti. (sev. sir.)

