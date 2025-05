In biblioteca un incontro per i genitori  

“Genitori di successo”: questo il titolo dell’incontro in programma domani 27 maggio, dalle 15.30 alle 18 nella biblioteca comunale Sanna Sulis di Quartucciu. L’evento è inserito nel progetto “Hall together” e promuove percorsi educativi con lo scopo di aiutare bambini e ragazzi a sviluppare le proprie capacità e talenti.

Durante l'incontro ci si potrà confrontare e scoprire idee e consigli interessanti che possono aiutare nelle dinamiche familiari e nella crescita dei figli. «L'obiettivo è migliorare le competenze educative di genitori, nonni e tutte le figure che hanno un ruolo nell'educazione dei bambini, offrendo un supporto non giudicante e non colpevolizzante», dice Alessandra Porru, consulente del progetto Hall Together. All’evento collabora anche l'Istituto Comprensivo Cortis. «Il dialogo e la collaborazione tra scuola e famiglie sono la chiave per il benessere di bambini e ragazzi», dice la vice preside Maurizia Leo.

