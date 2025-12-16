In biblioteca un dono speciale: libri sotto l’albero di Natale 

Un libro in dono a chi ama leggere. Da oggi nella biblioteca comunale di Dolianova chi vorrà potrà ritirare i pacchi regalo con all’interno un volume a sorpresa da leggere durante le vacanze. Anche quest’anno la biblioteca conferma il suo ruolo di presidio culturale e luogo di comunità, regalando un libro a chiunque abbia piacere di ricevere questo dono speciale. L’iniziativa, ideata lo scorso anno dalla bibliotecaria Daniela Lecca, viene riproposta con rinnovato entusiasmo. «Sono circa 40 i volumi a disposizione, donati dai cittadini a testimonianza del forte legame tra la biblioteca e il territorio», spiega. «I testi sono stati selezionati per argomento e genere e suddivisi per fasce di età in modo da accontentare tutti. I volumi, impacchettati come piccoli regali, sono stati sistemati dai volontari sotto gli alberi di Natale, decorati dal gruppo delle “uncinettine”, delle creative e dal gruppo di scrittura». La biblioteca di Dolianova conta un migliaio di utenti. Numerose le attività messe in campo con un’attenzione per i più piccoli a cui vengono dedicati mensilmente incontri di animazione e laboratori, spesso in collaborazione con le scuole. Tra le iniziative più apprezzate “Bibliotecario per un giorno” dove i bambini imparano a catalogare i libri, gestire un prestito e utilizzare il programma informatico. Un modo semplice di coltivare l’amore per i libri già in tenera età.

