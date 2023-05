In biblioteca un dibattito sul lavoro 

Si parlerà di lavoro al dibattito intitolato “Traballu, ita fatzu?”, organizzato per domani alle 18 alla Monserratoteca dal gruppo consiliare Pauli Monserrato-La svolta.

Per l’occasione interverranno Francesca Ghirra (deputata di Alleanza Verdi Sinistra), Massimo Zedda (presidente Partito Progressista), Francesco Agus (capogruppo dei Progressisti in Consiglio regionale), sindacalisti e imprenditori. Oltre ovviamente ai tre esponenti del gruppo consiliare monserratino Andrea Zucca, Valentina Picciau e Ivano Argiolas. «Sarà occasione di dialogo aperto a tutti per parlare della situazione del lavoro a Monserrato e nella città metropolitana», dice Zucca. «Lo scopo è proporre possibili soluzioni ai tanti problemi. Parleremo di condizioni lavorative e di opportunità. Lo faremo affrontando la questione dal punto di vista politico, sindacale e dell'impresa ma con al centro la figura del lavoratore».

