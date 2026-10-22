In biblioteca tra Halloween e “animeddas” 

La porta della Biblioteca di Sestu si spalanca ancora, e stavolta l’occasione è vivere un Halloween tutto particolare, tra i libri e all’insegna della fantasia. L’appuntamento, intitolato “tra spiriti, zucche e animeddas”, è il prossimo giovedì 29 ottobre, nella sede di via Roma, dalle 17, per bambine e bambini dai 7 anni in su.

Come in altri eventi organizzati dalla Biblioteca il cuore è sempre l’ascolto di tante storie, tutti seduti attorno alle bibliotecarie che per pochi minuti porteranno i piccoli in un altro mondo, con qualche brivido di paura.

Ci sarà spazio anche per l’ascolto di tradizioni e leggende della Sardegna, che così i bambini potranno conoscere forse per la prima volta, a partire dalla nota usanza de “is animeddas”, interessante quanto il più celebre Halloween. È richiesta la prenotazione, telefonando al numero 070 2360491.

RIPRODUZIONE RISERVATA