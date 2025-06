In biblioteca si parla di sanità, il racconto di medici e infermieri 

Cultura ma non solo nella biblioteca comunale Francesca Sanna Sulis di Quartucciu. “La Community incontra i professionisti sanitari” è il titolo dell’incontro che si terrà il 25 giugno, dalle 19:15. Un incontro tematico organizzato dall’assessorato alla cultura in collaborazione con il formatore e coaching & training Giorgio Pisano, responsabile della Community di Target School.

«Quando durante una chiacchierata con Giorgio è nata la possibilità di realizzare un evento tematico per parlare di sanità e soprattutto di coloro che ogni giorno si prendono cura della nostra salute, non ho esitato un istante ad accettare», spiega l’assessora alla cultura Elisabetta Contini. «Così si è concretizzata la possibilità di condividere con chi ne avesse piacere, un momento di formazione e confronto. Sarà un evento speciale, pensato per ascoltare e valorizzare le voci di chi ogni giorno si prende cura della nostra salute: medici, infermieri ma non solo».

L’ingresso è gratuito e aperto a tutti, limitato però ai posti disponibili nella sala: per questo sarà è necessaria l’iscrizione sulla piattaforma digitale Eventbrite.

