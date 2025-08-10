In biblioteca si impara a fare la pizza 

Imparare l'arte della pizza in biblioteca. L’iniziativa è dell’assessorato alla Cultura di Quartucciu e della biblioteca “Francesca Sanna Sulis”, con la Pro Loco, e si terrà tra il 6 e l’8 settembre (le date saranno confermate a giorni).

“Impariamo storie e sapori” è rivolto agli adulti e unisce la cultura gastronomica alla lettura. Nella biblioteca si imparerà la teoria, la preparazione vera e propria sarà alla Domus Art. Lezioni di Claudio Bachis, ex poliziotto ora volontario.

«L’idea è nata da un incontro in biblioteca con lui», spiega l'assessora alla Cultura, Elisabetta Contini, «è solo l’inizio di un progetto più ampio assieme all'assessorato alle Attività produttive che prevederà il coinvolgimento delle pizzerie, che a loro volta coinvolgeranno tutti i partecipanti al laboratorio interessati a proseguire il percorso». L'attività è gratis, prenotazioni ai numeri 07085954255 o 07085954256, o via mail a biblioteca.quartucciu@aliservizi.it.

