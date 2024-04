In biblioteca le storie delle donne sarde 

Sono ancora le donne protagoniste della rassegna “Biblioincontri con gli autori”, domani alle 17 nella biblioteca “Francesca Sanna Sulis, dove il gruppo “lettrici e lettori appassionate” presenta il libro “Donne vissute in Sardegna” di Maria Michela Deriu. Dialogheranno con l’autrice Alessandra Seu e Roberto Pianta del gruppo di lettura, mentre le letture saranno a cura di Gemma Pardocchi.Donne vissute in Sardegna racconta di incontri e testimonianze tra il vero, il verosimile e il surreale. Figure che nei vari periodi storici dai primordi ai giorni nostri hanno lasciato una traccia e la scrittrice le ha riportate in vita per consegnarle ai lettori.

L’evento organizzato dal gruppo di lettura e dalle operatrici di Ali biblioteca è in sintonia con la programmazione dell’assessorato alla cultura che nel corso dell’anno vuole attraverso le sue attività omaggiare e raccontare le figure femminili non solo di Quartucciu, ma della Sardegna intera.

«Sono contenta del lavoro che si sta portando avanti e in particolare della programmazione della Biblioteca che diventa sempre più un luogo frequentato da diverse fasce d’età e non solo della nostra città, ma di tutto l’hinterland», commenta l’assessora Elisabetta Contini, «non posso nascondere la loro gioia nel vedere frequentata la biblioteca con tanta assiduità. Ma sono altrettanto soddisfatta per l’ottima risposta che stiamo ottenendo con le diverse iniziative dedicate al mondo femminile».

