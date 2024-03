In biblioteca la parola a libri e cittadini  

Una nuova iniziativa dedicata agli amanti della lettura della biblioteca comunale “Monsignor Pinna” di Gonnostramatza. I protagonisti, stavolta, saranno i cittadini in prima persona, con “Libri che parlano”. Un’idea che vuole dare la possibilità a chiunque ha una storia di poterla raccontare e condividere con gli altri. «L’idea – fanno sapere dalla biblioteca – è nata dalla Human library nata in Danimarca e diffusa in tutto il mondo: un luogo dove poter prendere in prestito una persona che diventa libro. Ognuno di noi ha una storia da raccontare su un qualsiasi argomento, incontrarsi e raccontarle diventa anche un modo per conoscersi, fare rete e rendere vive le nostre comunità». La biblioteca sta raccogliendo le iscrizioni che si potranno effettuare recandosi nella sede di piazza San Michele, via e-mail (biblioteca@comune.gonnostramatza.or.it) o telefonicamente (078392588). Nelle prossime settimane verranno fissati gli incontri, in orari pomeridiani. ( g.pa. )

