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Fondazione Satta
12 aprile 2026 alle 00:21

In biblioteca la giornata del Made in Italy 

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Nuoro il 18 aprile sarà protagonista della giornata nazionale del Made in Italy 2026, con un evento promosso da Zephorum in collaborazione con la Fondazione per la pubblica lettura Sebastiano Satta.L’iniziativa, intitolata “The S-Kill Factor – Competenze per un ritorno al futuro”, si inserisce nel calendario nazionale coordinato dal ministero delle Imprese e del Made in Italy.

Al centro due concetti chiave: la future literacy e la digital legacy. La future literacy (alfabetizzazione al futuro) è la capacità di immaginare, comprendere e utilizzare il futuro come strumento per orientare le decisioni del presente. Non si tratta di prevedere ciò che accadrà, ma di sviluppare competenze critiche e creative per esplorare scenari possibili. Il concetto di digital legacy (eredità digitale) riguarda tutto ciò che lasciamo nel mondo digitale: contenuti, dati, identità online, ma anche conoscenze e processi.

«La giornata del Made in Italy rappresenta, per la Fondazione Satta, un’occasione importante per promuovere uno dei temi che saranno al centro del rilancio della nostra storica istituzione: la future literacy, l’alfabetizzazione ai futuri, come competenza chiave per vivere nella complessità», dice la presidente della Fondazione Satta, Alessandra Corrias.

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