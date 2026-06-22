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Sinnai.
23 giugno 2026 alle 00:20

In biblioteca il ricordo di Antonio Cao Pinna 

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Sinnai rende omaggio al senatore Antonio Cao Pinna, figura significativa della storia politica e civile del territorio. Appuntamento giovedì alle 18,30 con un incontro pubblico a 98 anni dalla morte nella sala conferenze della Biblioteca comunale in piazza Municipio 2.

L’iniziativa del museo civico intitolata “Antonio Cao Pinna. Un senatore per Sinnai. Una storia di istituzioni, territorio e comunità”, intende riportare l’attenzione su una personalità che ha intrecciato il proprio percorso istituzionale con la storia della comunità locale e le vicende politiche del suo tempo. Con documenti, testimonianze e memorie familiari sarà ricostruito il profilo di Cao Pinna e si discuterà del peso che figure come la sua hanno avuto nella vita pubblica, nel rapporto tra istituzioni e territorio e nel definire una memoria civile condivisa. Sarà presente Giacomo Cao, promotore dell’iniziativa e discendente della famiglia. L’ingresso è libero. (r. s.)

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