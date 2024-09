In biblioteca il laboratorio dell’amicizia 

Un laboratorio per bimbi all’insegna dell’amicizia alla Monserratoteca. La biblioteca comunale di via Porto Cervo, nell'ambito del progetto “L'ora del racconto”, organizza per martedì 24 settembre alle 17, il laboratorio “Nuovi amici”, un'attività dove i piccoli potranno cimentarsi nella realizzazione di un puzzle rompicapo a forma di cuore e ogni pezzo potranno dedicarlo ai nuovi amici che conosceranno durante il laboratorio, facendo scrivere - o scrivendo loro stessi - i nomi di ciascuno di coloro con cui hanno legato di più appunto.

L’obiettivo dell'iniziativa è quello di stimolare la creatività dei piccoli invogliandoli allo stesso tempo a socializzare e fare nuove amicizie. L'attività, che durerà circa un’ora, è completamente gratuita e i materiali sono forniti dalla Monserratoteca. Possono partecipare fino a 15 bambini dai tre anni in su iscritti alla biblioteca. Se non iscritti potranno farlo i genitori il giorno del laboratorio. È necessaria la prenotazione.

