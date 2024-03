In biblioteca i laboratori per i bambini 

“Prexaus che una pasca” è l’incontro dedicato ai bambini e alle bambine tra i 7 e i 10 anni in programma domani dalle 17 nella biblioteca “Francesca Sanna Sulis” in via Pertini. I giovani e le giovani lettrici potranno così divertirsi attraverso la lettura, i giochi e i laboratori creativi anche in sardo campidanese. I posti sono limitati, ma l’attività è totalmente gratuita.

Si tratta della seconda attività organizzata dall’assessorato alla cultura in prossimità delle feste. Già durante il Natale sono stati programmati diversi appuntamenti per stimolare attraverso il gioco e il divertimento la lettura e la curiosità dei giovani e delle giovani cittadine quartuccesi.

«La partecipazione alle attività promosse da Ali biblioteca e dallo sportello della lingua sarda sta dando ottimi risultati e rileviamo, soprattutto rispetto alle attività rivolte ai più piccoli una grande partecipazione che ci fa ben sperare per il futuro», commentano le assessore Elisabetta Contini e Maria Grazia Fois.

