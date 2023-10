In biblioteca con la console per un uso consapevole, l’Ogliastra crea le “gaming zone” 

«Ancora davanti alla PlayStation: sono ore che stai giocando ai videogiochi». Quante volte i genitori hanno pronunciato queste frasi vedendo i propri figli trascorrere gran parte del loro tempo libero incollati agli schermi di pc, console, tablet e smartphone? Quante volte sono nate discussioni e liti su questo tema? Spesso mamme e papà si sono preoccupati soffermandosi solo sui lati negativi dei videogiochi, ma a sorpresa ora gli stessi verranno installati in sei biblioteche dell’Ogliastra, che oltre al tradizionale luogo silenzioso per pochi intenditori di libri sono destinate a diventare incubatori di cultura e di nuove prospettive. Verranno allestite “gaming zone” a Tortolì, Baunei, Jerzu e Villagrande.

Il progetto

Al vaglio tre centri per due postazioni: Bari Sardo, Ilbono e Tertenia. Il principio che ha animato la svolta della biblioteca multimediale è semplice: «Verrà trasmessa la consapevolezza di cosa un videogioco possa offrire, non solo in termini di intrattenimento. Sarà uno spazio dove diffonderemo una matura e consapevole responsabilità dell’utilizzo delle console», spiega Graziella Cannas, amministratrice della società cooperativa Oleaster, che in Ogliastra gestisce gran parte delle biblioteche, uno dei cinque partner del progetto promosso da Schema libero.

La novità

Le biblioteche dell’Ogliastra hanno superato da tempo il concetto di magazzino di libri per diventare, invece, luoghi d’incontro che sviluppano socialità, accesso, condivisione e creatività per tutte le fasce della popolazione. Adesso è ora di andare oltre la tradizione e di aprirsi a nuove prospettive introducendo i videogiochi, diventati un’espressione della cultura contemporanea. Il progetto è dell’associazione Schema libero con cinque partner associati: Oleaster, Sbino (Sistema bibliotecario nord Ogliastra), le associazioni I Girasogni, La Mimosa e la cooperativa L’Aquilone. «Servono progetti per risvegliare e attrarre le nuove generazioni», aggiunge Graziella Cannas. Le postazioni che verranno allestite consentiranno di utilizzare giochi per console o video-giocare in biblioteca da soli o in compagnia, anche promuovendo sfide multiple. «I giochi – precisa Cannas – saranno selezionati con attenzione». D’altronde le più recenti ricerche comprovano gli effetti positivi dei videogiochi sugli individui. «Se usati con un certo metodo, ed è quello che vogliamo fare».

Verso la lettura

Le biblioteche sono i luoghi ideali in cui trascorrere il proprio tempo dando forma alle idee, esercitando la creatività, utilizzando rappresentazioni digitali, appagando la curiosità e apprendendo. Portare il videogioco in biblioteca, e utilizzarlo con una certa consapevolezza, significa anche accompagnare gli adolescenti - perché è la fascia d’età a cui si rivolge maggiormente l’iniziativa - verso la lettura, forse trascurata dai giovanissimi.

