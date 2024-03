In biblioteca con i racconti di viaggio 

Un pomeriggio in compagnia dello scrittore Ivo Murgia e dei suoi racconti di viaggio: giovedì 14 marzo 17.30 nella biblioteca “Sanna Sulis” l’appuntamento è con “Click”, un libro in due parti che racconta esperienze in Sudafrica e Indonesia.

Il volume raccoglie due racconti di viaggio, lungo itinerari insoliti per l’autore: il primo è dedicato al Paese africano attraverso i suoi parchi, a cominciare dal Kruger, e i suoi straordinari animali, il secondo presenta alcune isole dell’arcipelago indonesiano con paesaggi da sogno, una cultura affascinante e abitanti gentili e cordiali. Un viaggio autentico con qualche innesto di fantasia e ampie divagazioni su argomenti di interesse per l’autore, che si lascia andare a visioni e impressioni personali non solo sul viaggiare, ma anche sui rapporti umani e sulla vita in generale. A introdurre la serata, l’assessora comunale alla cultura, Elisabetta Contini e Alessandra Pintus del gruppo di lettura “lettrici e lettori appassionati”.

