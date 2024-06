In Baronia arrivano le autobotti 

L’emergenza idrica in Baronia è ormai arrivata al penultimo step di restrizioni. Ieri su disposizione del comitato istituzionale dell’autorità di bacino, il Consorzio di bonifica della Sardegna centrale ha comunicato la chiusura delle reti irrigue del distretto di Posada.

Il provvedimento ha già preso il via nell’agro dello stesso comune, ma nei prossimi giorni si estenderà in tutto il territorio servito dalla diga di Maccheronis che comprende gli agri di Torpè, Siniscola, Budoni e San Teodoro. Con lo sbarramento artificiale ai minimi rispetto alla capienza, appena 7 milioni e 350 mila metri cubi d’acqua invasata, verranno tenute in esercizio solo ed esclusivamente le condotte che alimentano i potabilizzatori comunali.

«La situazione che stiamo vivendo sa di inverosimile», tuona il sindaco di Posada, Salvatore Ruiu. «Acqua non ce n’è, vivremo un’estate all’insegna della emergenza più nera. Che non riguarda soltanto l’agricoltura ma inevitabilmente toccherà anche le utenze domestiche. Temo che se la situazione non dovesse cambiare c’è il rischio di non poter aprire le scuole a settembre, quando dovrebbe cominciare il nuovo anno scolastico».

Mentre per la distribuzione dell’acqua per usi civili e potabili alle case ‘sparse’ prive di alimentazione dalle reti pubbliche idropotabili, saranno garantite da autobotti messe a disposizione da Municipi e Abbanoa. «Sapevamo che saremo arrivati a questo - spiega con tono preoccupatissimo Ambrogio Guiso, presidente dell’ente idrico consortile - L’assenza di piogge renderà quest’estate una delle peggiori che il territorio abbia mai registrato».

Il quadro insomma è drammatico, con le aziende zootecniche che potranno approvvigionarsi attraverso i servizi di autobotte, facendone richiesta. Necessaria all’abbeveraggio degli animali e per la pulizia dei locali.

«Già da ieri (oggi, ndc ), c’è una prima autobotte a disposizione dei consorziati in agro di Posada. E altre ce ne saranno da oggi. Occorre però attivarsi immediatamente per dare alle aziende risposte per una situazione che ha già raggiunto alti livelli di tensione» conclude Ambrogio Guiso.

