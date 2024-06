In Baronia arriva l’autobotte da Tonara 

L’emergenza idrica in Baronia non accenna a fermarsi, tra agricoltori e attività commerciali allo stremo, con sullo sfondo il bacino di Maccheronis ridotto a secco, in una stagione da incubo.

E mentre già da diversi giorni è in corso il divieto irriguo dei campi, si muove la grande macchina degli aiuti, coordinata dalla Sori (Sala operativa regionale Integrata) con la Protezione civile, impegnata a supportare le comunità.

Ieri a raggiungere Posada è stata l’associazione S’Alasi di Tonara, con un’autobotte Iveco turbo star da 8000 litri: 113 i chilometri percorsi e oltre due le ore di viaggio, mettendo a disposizione l’acqua grezza per più depositi del posto.

In serata, nel corso di un incontro a Budoni con i sindaci del territorio e il presidente del Consorzio di bonifica della Sardegna centrale Ambrogio Guido, la governatrice Alessandra Todde e il Prefetto di Nuoro Giancarlo Dionisi hanno garantito massimo impegno nell'emergenza. Ne è soddisfatto il sindaco di Posada, Salvatore Ruiu: «I problemi sono ovunque, non abbiamo mai visto nulla di tutto ciò, malgrado ci siano state annate siccitose. L’arrivo degli amici tonaresi a cui non smetteremo mai di essere grati, insieme alla Protezione civile, ci ha consentito di approvvigionare più case e un agriturismo. Ringrazio la presidente Todde e il prefetto Dionisi per l’attenzione mostrata». «Si avvicina l’estate – ha concluso il sindaco Ruju – e i danni per l’economia potrebbero essere incalcolabili. Vedere gesti di solidarietà scalda il cuore e ci aiuta a non mollare la presa in questa emergenza».

