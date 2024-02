In barca con 1.500 ricci, multati due pescatori 

Stavano pescando ricci ovviamente in maniera illegale e per questo è scattata la multa. Due giorni fa la sala operativa della Capitaneria di porto di Oristano ha ricevuto una segnalazione da parte dei militari del poligono di Capo Frasca sulla presenza di un’imbarcazione all’interno dell’area interdetta con a bordo due persone. Pochi minuti dopo gli agenti erano già a bordo di un’unità navale, sotto il coordinamento del Reparto operativo della Direzione Marittima di Cagliari, che è riuscita a intercettare l’imbarcazione segnalata con a bordo un pescatore subacqueo professionale e un barcaiolo, tutti e due provenienti dal Cagliaritano, intenti a pescare ricci. All’interno della loro imbarcazione c’era già tre ceste che contenevano circa 1.500 esemplari.

I militari, dunque, contestavano al sub professionale l’attività illecita di pesca in un’area interdetta alla pesca professionale e, contestualmente, procedevano a sequestrare tutti i ricci che sono stati rimessi in mare.

Al pescatore subacqueo è, infine, stata elevata una sanzione amministrativa di duemila euro.

