In Barbagia gli imprenditori allo stremo 

Si respira un clima di forte preoccupazione tra gli imprenditori barbaricini in vista delle restrizioni annunciata da Abbanoa a causa del dramma siccità nei bacini di Olai e Govossai. Non rincuorano le promesse del gestore idrico, che ha garantito massimo coinvolgimento tra le comunità e soluzioni tampone come l’utilizzo di autobotti, zavorre nella diga Di Olai e potenziamento del sistema di pompoggio del Govossai: «Siamo fortemente preoccupati - commenta da Fonni Mario Masini della Tipico Spa -, per la nostra azienda dolciaria, che vede impiegati ben 30 operai l’acqua è essenziale nei processi di igienizzazione. Col razionamento delle acque sarà il caos totale e i danno per l’indotto economico rischiano di essere incalcolabili».

Anche i viticoltori di Mamoiada, temono un danno per le produzioni e un comparto economico che vede attive ben 40 cantine: «Mi sento doppiamente colpito - dice Luca Gungui, dell’omonima cantina- . Da tempo ho investito anche in ottica ricettiva aprendo un b&b che ora sarò costretto a chiudere temporaneamente. L’unica soluzione resta quella di dotarsi di cisterne, ma i costi sono elevati».

A Gavoi gli albergatori pensano a soluzioni alternative. «Siamo molto preoccupati - commenta Ivana Soru dell’Hotel Sa Valasa - avendo ricevuto diverse prenotazioni per il Carnevale. Saremo costretti ad utilizzare dei serbatoi per offrire un servizio senza intoppi. Auspichiamo un rapido miglioramento del quadro climatico, diversamente sarà un problema di dimensioni incalcolabili».

RIPRODUZIONE RISERVATA