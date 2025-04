In balia del figlio manesco: «Aiutatemi» 

«Continuando così sarà la mia fine. Sembra che vogliano questo. Mio figlio deve vivere in un struttura ed essere assistito per i suoi gravi problemi psichici: è pericoloso. Io sono distrutta dal dolore e spero solo che non faccia male ad altre persone». Seduta sul divano della sua abitazione, in un quartiere periferico, c’è una madre di 84 anni devastata da decenni di violenze, paure, angosce e timori. Gracile, cerca di mantenere la sua dignità pur davanti a una vicenda che la sta logorando. «Arrivare a chiedere che un figlio venga allontanato dalla famiglia è una delle cose più difficili che possa capitare nella vita di una mamma», dicono le persone che danno un aiuto all’anziana, sola (il marito è morto vent’anni fa). E non ci sono soltanto gli appelli della donna. Lo studio legale degli avvocati Carmen Deiana ed Enrico De Toni l’ha assistita nel chiedere la presa in carico del figlio (55 anni) dai competenti uffici dell’amministrazione e soprattutto nelle vicende civili e penali con la richiesta di allontanamento dall’abitazione dove vive la madre.

Il silenzio

Nel raccontare questa storia, a tutela di una donna anziana con problemi di salute ma anche del figlio visti i suoi disturbi psichici, il giornale non pubblica i loro nomi. «La signora», spiegano gli avvocati, «è convivente con suo figlio da sempre affetto da disturbi psichiatrici che, soprattutto negli ultimi anni, lo rendono socialmente pericoloso. Nel periodo del Covid, le difficoltà dell’uomo nella gestione della rabbia sono state accentuate». Fin quando c’era anche il marito, la famiglia ha gestito da sola questo figlio problematico con sacrifici e sofferenze. Poi la signora è rimasta da sola e arrivata a 84 anni, con problemi di salute (anche nel deambulare), ha esaurito tutte le forze. «Nonostante denunce, perizie e provvedimenti del Tribunale, tutto tace», ripete sconsolata l’84enne. «Penso vogliano soltanto la mia morte».

Gli appelli

Dal 24 febbraio 2022 il figlio è beneficiario dell’amministrazione di sostegno. Ma il problema è la convivenza. Perché la donna resta sola con il figlio per gran parte della serata e durante la notte: i piani di aiuto e sostegno con la legge 162 permettono di avere una persona che segue il figlio per appena sette ore alla settimana. Gli atteggiamenti violenti sono numerosi: «Ha devastato i mobili lanciandoli contro la madre ed è arrivato a minacciarla con un coltello», raccontano le collaboratrici della donna. Denunce e querele si sono susseguite. «Nell’aprile 2022», evidenziano i legali, «il giudice civile ha ordinato l’immediato allontanamento del figlio dalla casa familiare e prescritto ai servizi sociali di individuare una struttura idonea ad ospitarlo». Tra altri procedimenti e perizie psichiatriche si è arrivati a ulteriori disposizioni di ricoveri e allentamenti. «Oggi vive ancora con me», conclude amareggiata la madre. «Rifiuta di prendere i farmaci, mi obbliga a cucinare anche se io non riesco a reggermi in piedi, perde il controllo e diventa aggressivo. Deve essere preso in carico da una struttura: per il suo bene e anche per il mio».

