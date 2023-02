In Bahrain il migliore è Zhou Le due Ferrari sesta e settima 

È di Guanyu Zhou il miglior tempo della seconda giornata di test del Bahrain. Il cinese dell'Alfa Romeo ha girato in 1:31.610, 40 millesimi meglio di Max Verstappen che ha concluso ieri la sua pre-season. Oggi infatti sarà in pista solamente il compagno di squadra, Sergio Perez. L'olandese a sua volta ha preceduto Fernando Alonso su Aston Martin. Quarto tempo per il rookie Nyck de Vries con AlphaTauri, davanti alla Haas di Nico Hulkenberg. La prima Ferrari in classifica è quella di Carlos Sainz, sesto davanti al debuttante Logan Sargeant, al volante della Williams. Ottavo tempo per Charles Leclerc e a chiudere la top 10 della classifica, la McLaren del rookie Oscar Piastri e l'Alpine di Pierre Gasly. Giornata opaca invece per le Mercedes: tredicesimo Russell, costretto al rientro ai box per uno stop alla W14 mentre Lewis Hamilton non ha fatto meglio della quindicesima posizione. Oggi ultima giornata di test sul circuito del Bahrain.

RIPRODUZIONE RISERVATA