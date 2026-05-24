In B1 vince il Tc Cagliari, cade Porto Torres 

Nella quinta giornata della Serie B1 di tennis maschile, il Tc Cagliari sbanca 6-0 il Momy Sport Village di Rivalta di Torino con le vittorie di Lautaro Falabella, Nicola Porcu, Lorenzo Rocco e Noah Perfetti in singolare e doppio. Sconfitta casalinga del Tc Porto Torres, che cede 4-2 al Tc Bolzano. Di Alessandro Procopio e Andreja Petrovic i punti turritani. Nella B1 femminile, il Tc Cagliari B pareggia 2-2 col Macerata al Forte Village (punti di Nicole Molaro e Carolina Manfredonia). Poker vincente della Torres sul Verona firmato da Oana Gavrila, Carolina Cicu, Greta Petrillo in singolare e da Gavrila/Cicu in doppio. In B2 maschile, il Tc Cagliari si impone 5-1 sui campi del Quattro Mori Tennis Team. Vittorie per Bruno Pujol Navarro, Samuele Porcu, Diego Pinna, Marco Furlanetto e il doppio Furlanetto/Pujol Navarro per gli ospiti, punto della bandiera dei padroni di casa con Mauro Testa e Mattia Secci. Successo del Tc Poggio Forte Village, che regola 6-0 i romani del Tc Parioli con Alessandro Conca, Manuel Mazzella, Ludovico Sanna e Franco Egea in singolare, Egea/Federico Visioli e Conca/Sanna in doppio. Ad Arzachena, il Tc Moneta batte 4-2 il Ct Firenze con Lorenzo Gallo, Matteo Viola e Mathias Bourgue in singolare e Viola/Bourgue in doppio. In B2 femminile, pareggio tra Tc Cagliari e Ct Bari (vincono Linda Salvi e Berta Bonardi), mentre il Ct Decimomannu perde 3-1 a Roma con l'Eur (punto per Karolina Vlckova).

Serie C, titolo al Tc Alghero

Il Tc Alghero è campione regionale femminile. Nella finale di Serie C, le algheresi superano 3-1 il Quattro Mori Tennis Team e si qualificano per il tabellone nazionale che mette in palio la promozione in B2. Negli spareggi salvezza, l Tc Porto Torres batte 2-1 il Tc Cagliari B, mentre nell'andata tra Accademia e Tc Arzachena, le sassaresi vincono 3-1. Nel maschile, vanno agli spareggi nazionali il Tc Alghero (che pareggia in casa del Tc Terranova) e il Tc70 Oristano (3-1 sui campi dello Sporting Quartu). Si salvano Ct Decimomannu B (al doppio di spareggio sul Ct Macomer) e l'Easy Tennis (4-2 sul Tc Cagliari).



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