In B maschile colpo del Borore, Oggi Cus e Sarlux 

C’è la Serie A3 nel programma domenicale del volley che ieri ha visto protagoniste le squadre di B. Al PalaPirastu arriva stasera, ospite del Cus Cagliari (inizio ore 17), l’imbattuta capolista Personal Time San Donà, specialista del tie break con tre vittorie. E’ un esame da grande per la squadra di Ammendola, protagonista di un sorprendente avvio di stagione con quattro vittorie e il quinto posto in classifica.

Una settimana difficile quella appena trascorsa per la Sarlux Sarroch. La sesta sconfitta consecutiva ha aperto una crisi culminata con le dimissioni (respinte) del Direttore Sportivo Leila Lai, e del coach Marco Franchi (accolte). Oggi a Valenza contro l’Acqui Terme sarà in panchina l’allenatore in seconda Nicola Angius.

In B maschile, finalmente vittorioso (3-2 a Montichiari) il Borore in una trasferta che si annunciava difficile. La squadra del coach Fabio Uda ha rimontato il set di svantaggio vincendo in volata (15-13) il tie break. Ancora una sconfitta per la Stella Azzurra Sestu, battuta a Crema 3-0. Due set persi ai vantaggi lasciano intravedere segnali di risveglio.

I tornei femminili

Sconfitta inattesa in B1 della Capo d’Orso Palau, battuta dal Brembo 3-0. Solo i primi due set equilibrati, ma si fa male Angelini che si aggiunge all’elenco delle infortunate.

Il derby di B2 lo vince 3-2 la Pan Alfieri, La Smeralda Ossi si arrende al tie break. Inizio scintillante per le ragazze di Baldereschi, Alfieri non pervenuto, ma rientra in partita nel secondo set. Nessuno rompe l’equilibrio, si va al quinto set, diventata la “comfort zone” dell’Alfieri che vince 15-11. Il Garibaldi ha preso gusto a battere le prime della classe. La nuova vittima è l’Isernia sconfitta 3-1. Le ragazze di Ilaria Podda soffrono ma vincono il primo e il terzo set, poi è un calvario per le molisane, che termina quando Iannone mette a terra l’ultima palla. A Roma l’Audax Quartucciu perde con il Volley Friends 3-2. In vantaggio 2-1 è stata raggiunta e nel tie break ha perso 15-9.

