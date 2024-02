In B l’Esperia vuole fermare la capolista 

L’Esperia va a caccia del colpo grosso. Nel penultimo turno della regular season di B Interregionale, i granata ospitano a Monte Mixi la vice capolista Fiumicino, vittoriosa in 15 gare su 20 (oggi, ore 18). La sfida, sulla carta, è una delle più dure del campionato, ma lo scivolone di Isernia impone ai granata di vincere almeno una delle prossime due gare (la successiva sarà a Ferentino) per blindare la salvezza e agganciare la zona playoff. «Siamo consapevoli di affrontare costruita per il salto di categoria», afferma il capitano Fabio Villani, «cercheremo comunque di affrontare la gara nel miglior modo possibile, puntando anche sul calore del nostro pubblico».

Serie C

Nel 7° turno di ritorno della C Unica, la capolista Ferrini Delogu Legnami ha la chance di riagganciare in vetta l’Innovyou Sennori, ferma per il turno di riposo. Per riuscirci, i quartesi dovranno battere l’Astro questa sera (20) al PalaSant’Elena. Alle 17, a Olmedo, va in scena il derby Dinamo Academy-Sant’Orsola, mentre alle 17.30 scendono in Torres ed Elmas. Domani si chiude con gli ultimi due match: Olimpia-Calasetta (17.30) e Antonianum-Cus Sassari (18.30).



