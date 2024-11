In B l’Esperia a Ferentino per fare punti 

A Ferentino per vincere ancora. La Confelici Carni Cagliari si rimette in marcia, e dopo il successo interno contro Vasto, garantito dalla super prestazione di Giordano, cerca soddisfazioni anche in terra laziale (domani alle 18.30) nel 7° turno di B Interregionale. Gli amaranto di Lulli, fin qui, hanno vinto solo due gare, ma possono contare su un roster costruito per primeggiare, nel quale spicca Roberto Rullo, ex Dinamo Academy in A2. «Giochiamo su un campo ostico», afferma l’ala Riccardo Picciau, «dovremo far leva sulla nostra difesa. Sarà una partita tosta, ma siamo determinati a vincere ancora».

Serie C

Il campionato di Serie C inizia a entrare nel vivo con il terzo turno d’andata. Quattro i match in programma oggi: la prima palla a due si alza a Sassari, dove il Sant’Orsola ospita Nuoro (17.30). Alle 18 è invece in programma il debutto casalingo di Calasetta, che riceve un Cus Sassari ancora senza punti. Mezz’ora più tardi il PalaSerradimigni di Sassari sarà teatro del derby tra Dinamo B e Torres. Alle 19, a Quartu, la sfida più interessante di giornata tra Ferrini e Olimpia. Domenica (18.30) si chiude con Sennori-Antonianum. ( ro.r. )

