In B Interregionale è di scena l’Esperia 

Inizia oggi il nuovo cammino dell’Esperia Cagliari in B Interregionale. La formazione di coach Federico Manca sarà di scena questo pomeriggio (ore 18) a Sant’Antonio Abate, in provincia di Napoli, contro l’Antoniana.

Finalista lo scorso anno e vicinissima al ripescaggio in B Nazionale, la compagine rossoblù riparte con obiettivi di vertice e con un roster ulteriormente rinforzato con gli arrivi del play/guardia Frattoni e dell’ala/pivot Morgillo. Non ci sarà invece Giordano, il cui rientro è previsto per fine novembre.

Domani, a Sorso (ore 16), sarà invece il turno della Klass Sennori, al debutto assoluto in categoria dopo la promozione sul campo ottenuta lo scorso anno. Avversaria Marigliano, formazione giovane ma con due punti di riferimento ben precisi: il lituano Bartasius, lungo di 208 centimetri con presenze anche nella massima serie baltica, e Jona Di Giuliomaria, figlio dell’ex Dinamo Christian.

Serie C al via

Primo turno stagionale anche per la C Unica: si parte questo pomeriggio (17.30) a Sassari col derby Dinamo-Aurea. A seguire (18.30) la neopromossa Carbonia riceve la Ferrini, mentre alle 19 Nuoro affronta Ozieri al PalaConi. Domani si chiude con l’altro derby tra Torres e Sant’Orsola (18) e Antonianum-Olimpia (18.30).



