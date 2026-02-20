VaiOnline
In B gioca soltanto Sennori 

Marigliano non arriva: rinviata la partita con l’Esperia 

Sabato di sosta forzata per la Confelici Cagliari. La gara in calendario questo pomeriggio al PalaPirastu contro la Promobk Marigliano (6° turno di ritorno di Serie B Interregionale) è stata infatti rinviata a data da destinarsi.
La formazione campana aveva programmato il trasferimento in Sardegna via nave, ma nella serata di ieri, una volta raggiunto il porto di Napoli, è stata informata che la tratta per Cagliari non avrebbe attraccato prima delle 16 a causa delle avverse condizioni meteorologiche. Un orario troppo ravvicinato rispetto alla palla a due, fissata per le 18. Il comitato laziale della Federbasket ha quindi disposto il rinvio.
Una decisione che complica i piani dell’Esperia, chiamata ora a recuperare il match con ogni probabilità in un turno infrasettimanale, andando a comprimere ulteriormente un calendario che nelle prossime settimane si preannuncia denso di appuntamenti importanti.
Scenderà regolarmente in campo, invece, la Klass Sennori, ultima in classifica a -4 dal terzetto formato da Ostiense, Caiazzo e Antoniana: alle 15 i romangini ospitano l’Angri.

Serie C Unica

Tra oggi e domani, la Serie C Unica vive il proprio terz’ultimo turno di regular season.

Si parte questo pomeriggio (17.30) con l’impegno dell’Olimpia Cagliari in casa del Sant’Orsola Sassari. Alle 18 riflettori puntati su Ozieri-Ferrini e sul Calasetta vice capolista: per gli uomini di Frisolone c’è la sfida contro la Dinamo Academy. Alle 18.30 Carbonia ospita l’Aurea in uno scontro diretto importante per la zona salvezza, mentre domani (18.30) il programma si chiude con l’Antonianum che ospita la Sirius Nuoro prima in classifica.

